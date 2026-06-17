رونالدو يخضع للتفتيش الأمني في أمريكا

أثار مقطع فيديو نشره الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاءه وهم يخضعون لإجراءات تفتيش أمنية مشددة خلال انتقالهم إلى مدينة هيوستن الأميركية، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ووثّق الفيديو مرور أفراد بعثة المنتخب البرتغالي عبر نقاط التفتيش الأمنية المعتادة في المطارات الأميركية، حيث خضع اللاعبون لأجهزة الكشف الأمني وفحص الحقائب الشخصية، في مشهد لفت أنظار المتابعين الذين تداولوا اللقطات على نطاق واسع.

كما أظهرت بعض المشاهد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو وهو يبدي انزعاجاً واضحاً أثناء عملية التفتيش، ما فتح باب التعليقات والتفسيرات حول طبيعة الإجراءات المفروضة على الوفود المشاركة في البطولة.

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر كثيرون أن خضوع أحد أشهر الرياضيين في العالم للإجراءات ذاتها التي يخضع لها الجميع يعكس صرامة التدابير الأمنية المتبعة في الولايات المتحدة خلال الحدث العالمي. في المقابل، رأى آخرون أن بعض الإجراءات بدت مبالغاً فيها بالنسبة لبعثات المنتخبات المشاركة

وجاءت هذه المشاهد بعد مغادرة المنتخب البرتغالي معسكره في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، متوجهاً إلى ولاية تكساس، حيث خاض حصته التدريبية الأخيرة قبل انطلاق مشواره في البطولة.

ويستهل المنتخب البرتغالي منافساته في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة، التي تضم أيضاً منتخبي كولومبيا وأوزبكستان، وسط طموحات كبيرة بقيادة رونالدو للمنافسة على اللقب العالمي.