مبابي بهدفين يحقق رقم تاريخي ويقترب من العرش المونديالي

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفًا في البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليقتحم قائمة أعظم الهدافين في تاريخ المونديال وهو لا يزال في السابعة والعشرين من عمره.

وجاء هدف مبابي الجديد ليؤكد أنه أحد أبرز نجوم جيله، إذ بات يفصله ثلاثة أهداف فقط عن معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفًا)، في وقت لا يزال أمامه أكثر من مونديال محتمل لمواصلة مطاردة القمة وربما الانفراد بها لسنوات طويلة.

ولم تتوقف ليلة مبابي التاريخية عند هذا الحد، إذ عادل أيضًا رقم أوليفييه جيرو كأفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي برصيد 57 هدفًا لكل منهما، ليصبح شريكًا في صدارة الهدافين التاريخيين لـ”الديوك”.

وتُبرز الأرقام حجم الإنجاز الذي حققه قائد فرنسا، خاصة أنه وصل إلى هذا الرقم في سن أصغر بكثير من معظم الأساطير الذين سبقوه، ما يمنحه فرصة ذهبية لتوسيع الفارق مستقبلًا على الصعيدين الدولي والمونديالي.

وبات مبابي اليوم يقف على أعتاب إنجازين تاريخيين في آن واحد؛ الأول اعتلاء عرش هدافي فرنسا عبر التاريخ بشكل منفرد، والثاني مطاردة الرقم الأعظم في كأس العالم، وهو رقم كلوزه الذي ظل صامدًا منذ مونديال 2014.

وفي ظل استمراره بأعلى المستويات البدنية والفنية، يبدو أن رحلة مبابي مع الأرقام القياسية لم تصل إلى ذروتها بعد، بل ربما تكون قد بدأت فصلًا جديدًا قد يجعل من الصعب على أي لاعب في المستقبل الاقتراب مما سيحققه النجم الفرنسي.