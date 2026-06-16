استنفار أمني قرب ملعب إنجلترا واشتباكات خارج أزتيكا .. حوادث أمنية في كأس العالم 2026

أثارت حادثتان أمنيتان وقعتا في الولايات المتحدة والمكسيك، بالتزامن مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حالة من القلق والترقب، رغم تأكيد السلطات في البلدين عدم وجود أي تهديد مباشر للبطولة أو منشآتها.

وفي ولاية تكساس الأمريكية، شهدت مدينة أرلينغتون انتشارًا أمنيًا مكثفًا بعد وقوع حادث على مقربة من ملعب “إيه تي آند تي”، الذي سيحتضن أولى مباريات منتخب إنجلترا في البطولة أمام كرواتيا يوم الأربعاء المقبل.

ودفعت السلطات بعدد كبير من عناصر الشرطة ووحدات التدخل الخاصة إلى موقع الحادث، الذي وقع على بعد أقل من كيلومترين من الملعب، عقب تلقي بلاغ بشأن خلاف عائلي داخل أحد المنازل تخلله استخدام سلاح ناري.

ووفقًا لشرطة أرلينغتون، فقد تحصنت امرأة داخل المنزل برفقة عدد من الأشخاص، قبل أن تنجح القوات الأمنية في احتواء الموقف واعتقال المشتبه به دون تسجيل أي إصابات.

وشاركت في العملية وحدات خاصة مدعومة بقناصة ومركبة مدرعة من طراز “BearCat”، إلى جانب طائرات مسيّرة، في مشهد أمني لافت استدعى إغلاق المنطقة المحيطة مؤقتًا.

وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية، مشددة على عدم وجود أي مؤشرات تربط الحادث ببطولة كأس العالم أو تمثل تهديدًا للملاعب والمشجعين.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعرض بعثة المنتخب الإنجليزي لواقعة سرقة طالت بعض المعدات الخاصة باللاعبين أثناء نقلها من ولاية فلوريدا إلى مقر إقامة الفريق في مدينة كانساس سيتي.

وفي المكسيك، شهد محيط ملعب أزتيكا بالعاصمة مكسيكو سيتي توترات أمنية خلال مباراة افتتاح كأس العالم بين المنتخبين المكسيكي والجنوب أفريقي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وقوع مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بالقرب من البوابة رقم 8 للملعب، حيث حاولت الشرطة احتواء التجمعات التي تشكلت خارج الاستاد.

وبحسب تقارير ميدانية، ألقى بعض المحتجين زجاجات وحجارة وأجسامًا مختلفة باتجاه عناصر الأمن، ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى التدخل واستخدام خراطيم المياه لتفريق المتجمهرين.

كما اندلعت حرائق في محيط موقع الأحداث، فيما أظهرت المشاهد المتداولة إصابة إحدى الشرطيات في الرأس خلال الاشتباكات، دون أن تصدر السلطات حتى الآن حصيلة رسمية لعدد المصابين أو الموقوفين.

ورغم هذه الحوادث الأمنية المتفرقة، أكدت الجهات المختصة في الولايات المتحدة والمكسيك أن الاستعدادات الخاصة بكأس العالم تسير بصورة طبيعية، مع استمرار تطبيق الإجراءات الأمنية المشددة لحماية الجماهير والوفود الرياضية.