نتنياهو: لا تفاصيل لدينا عن اتفاق إيران وأمريكا ولن ننسحب من لبنان

أعرب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن عدم معرفته بتفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا في الوقت نفسه تمسكه ببقاء قواته في مواقع داخل لبنان.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي تطرق فيه إلى التفاهم الأخير بين واشنطن وطهران، حيث قال إن "المعلومات الكاملة حول الاتفاق غير متوفرة لديه حتى الآن".

وأضاف أن إسرائيل أنشأت ما وصفه بـ"مناطق أمنية" في غزة ولبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن البقاء في هذه المناطق سيستمر "طالما اقتضت الضرورة الأمنية".

وفي ما يتعلق بالوضع على الحدود اللبنانية، أكد نتنياهو استمرار ما سماه "منطقة عازلة"، معتبراً أن ذلك ضروري لحماية إسرائيل، ومشيرًا إلى أن هذا الترتيب يحظى بتفهم من الجانب الأمريكي.

وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا مؤخرًا عن مذكرة تفاهم بوساطة دولية، تهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري وفتح مسار تفاوضي جديد، وسط تباين في تفسير آليات التنفيذ ومواعيد التوقيع.