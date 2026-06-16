اتهامات بالعنصرية تطال حكم الـVAR في كأس العالم

أثارت إشارة صدرت عن حكم تقنية الفيديو الأسترالي شون إيفانز خلال نهائيات كأس العالم 2026 جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية، بعدما اعتبرت منظمات معنية بمكافحة التمييز أن الحركة التي التقطتها الكاميرات قبل مباراة ألمانيا وكوراساو تشبه رمزاً ارتبط بجماعات تفوق العرق الأبيض.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن شبكة “فير” (FARE)، الشريك الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مراقبة العنصرية والتمييز، طالبت بإبعاد الحكم عن بقية مباريات البطولة، معتبرة أن الإشارة التي ظهرت خلال البث المباشر تستوجب تحقيقاً عاجلاً من قبل الاتحاد الدولي.

وأوضحت المنظمة أن الرمز المستخدم ارتبط خلال السنوات الأخيرة بجماعات اليمين المتطرف، مشيرة إلى أن ظهوره من أحد المسؤولين عن إدارة المباريات في بطولة بحجم كأس العالم يثير مخاوف جدية تستدعي التحقق من ملابساته.

من جهتها، قالت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية إن الحادثة تحولت سريعاً إلى واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل خارج الملاعب في المونديال، مشيرة إلى أن رابطة مكافحة التشهير الأمريكية (ADL) أدرجت هذه الإشارة ضمن قاعدة بيانات رموز الكراهية منذ عام 2019، مع التأكيد على أن تفسيرها يبقى مرتبطاً بالسياق الذي استخدمت فيه.

وأضافت الصحيفة أن الجدل لا يقتصر على طبيعة الإشارة بحد ذاتها، بل يمتد إلى كيفية تعامل الاتحاد الدولي مع الواقعة في ظل شعارات مكافحة العنصرية والتمييز التي يرفعها خلال البطولة.

بدورها، اعتبرت صحيفة “التليغراف” البريطانية أن القضية تمثل اختباراً حساساً لفيفا، محذرة من أن استمرار الجدل دون توضيح رسمي قد يفاقم الضغوط على الجهة المنظمة للبطولة، خاصة مع الانتشار الواسع للمقطع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وحتى الآن، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أي قرار تأديبي أو إعلان رسمي بشأن نتائج مراجعة الواقعة، فيما تواصل وسائل الإعلام الدولية ومنظمات مكافحة التمييز متابعة القضية وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيلها واتخاذ موقف واضح بشأنها.