طلاب مؤيدون لفلسطين يقاطعون كلمة رئيس غوغل في حفل تخرج بجامعة ستانفورد

قاطع عشرات الطلاب المؤيدين لفلسطين في جامعة ستانفورد الأمريكية كلمة الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، المالكة لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، خلال حفل التخرج، احتجاجاً على استمرار علاقات الشركة مع الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك بوست"، شارك أكثر من 100 طالب في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعتا "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري" داخل الحرم الجامعي.

وجاءت المقاطعة أثناء إلقاء بيتشاي كلمة الافتتاح في حفل التخرج، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم لتعاون غوغل مع إسرائيل، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرتدين الكوفية الفلسطينية، فيما رددوا هتافات داعمة لفلسطين، من بينها "فلسطين حرة"، قبل أن يغادروا موقع الحفل.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى مشروع "نيمبوس"، الذي حصلت بموجبه شركتا غوغل وأمازون عام 2021 على عقد حكومي إسرائيلي بقيمة تُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار لإنشاء بنية تحتية للحوسبة السحابية ومراكز تخزين بيانات محلية.

ويتيح المشروع ربط وإدارة قواعد بيانات وموارد رقمية إسرائيلية متعددة، بما يشمل مصادر للمراقبة الحية مثل كاميرات الشوارع والطائرات المسيّرة، الأمر الذي أثار مخاوف وانتقادات من منظمات حقوقية وناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وسبق لغوغل أن دافعت عن تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أن العقود الموقعة لا تشمل تطوير أو استخدام تقنيات مرتبطة بالأسلحة أو الأنشطة الاستخباراتية الحساسة.

وفي فبراير/شباط 2025، عدّلت الشركة مبادئها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وأزالت تعهدات سابقة كانت تنص على عدم استخدام تقنياتها في تطبيقات الأسلحة أو أنظمة المراقبة، ما أعاد الجدل حول طبيعة استخدامات تقنيات الشركة وعلاقاتها مع الحكومات.