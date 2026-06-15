ألمانيا تخطف عرش الأهداف التاريخية من البرازيل في كأس العالم

شهدت نهائيات كأس العالم 2026 تحولاً جديداً في سجلات البطولة التاريخية، بعدما انتزع المنتخب الألماني صدارة أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف في تاريخ المونديال، متجاوزاً البرازيل للمرة الأولى منذ سنوات.

وجاء التحول التاريخي عقب الفوز العريض الذي حققه المنتخب الألماني على كوراساو بنتيجة 7-1، وهي النتيجة التي رفعت رصيد “المانشافت” إلى 239 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وفي المقابل، اكتفت البرازيل بإضافة هدف واحد إلى رصيدها خلال تعادلها مع المغرب 1-1، ليصل مجموع أهدافها إلى 238 هدفاً، متراجعة إلى المركز الثاني بفارق هدف وحيد خلف ألمانيا.

ويستند هذا التحول إلى آخر إحصائية رسمية نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل انطلاق النسخة الحالية، والتي كانت تضع البرازيل في الصدارة برصيد 237 هدفاً مقابل 232 لألمانيا.

وتؤكد الأرقام استمرار المنافسة التاريخية بين المنتخبين الأكثر حضوراً وتأثيراً في كأس العالم، حيث لم يقتصر صراعهما على الألقاب والإنجازات، بل امتد أيضاً إلى السجلات الفردية والجماعية التي تشكل جزءاً من إرث البطولة الممتد منذ عام 1930.

وبات المنتخب الألماني الآن صاحب الرقم الأعلى تهديفياً في تاريخ كأس العالم، في إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل على الساحة العالمية.