موسيالا يحسم جولة جديدة من الصراع الخفي بين بايرن وريال مدريد في كأس العالم

أعاد جمال موسيالا نادي بايرن ميونخ إلى صدارة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف عبر لاعبيها في تاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيد النادي البافاري إلى 80 هدفاً، متقدماً بفارق هدف واحد فقط على ريال مدريد صاحب الـ79 هدفاً.

ولم يعد الصراع بين العملاقين الأوروبيين يقتصر على الألقاب القارية أو المواجهات المباشرة، بل امتد إلى سجلات كأس العالم، حيث يتنافس لاعبو الناديين على كتابة الأرقام التاريخية في البطولة الأهم على مستوى المنتخبات.

وكان بايرن ميونخ قد انفرد بالصدارة قبل انطلاق النسخة الحالية من مونديال 2026 برصيد 79 هدفاً سجله لاعبوه عبر مختلف نسخ البطولة، مقابل 78 هدفاً للاعبي ريال مدريد. لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور أعاد النادي الإسباني إلى القمة مؤقتاً بعدما سجل مع منتخب بلاده أمام المغرب، ليتساوى الفريقان عند 79 هدفاً لكل منهما.

ولم يدم التعادل طويلاً، إذ جاء دور موسيالا ليمنح بايرن الأفضلية من جديد، ويعيد النادي الألماني إلى المركز الأول منفرداً في سباق يعكس حجم النجوم الذين مثلوا الناديين على مدار تاريخ كأس العالم.

ويعزز هذا التنافس المكانة الاستثنائية للناديين في كرة القدم العالمية، فبينما اعتمد ريال مدريد على مساهمات نجوم من مختلف المنتخبات الكبرى عبر العقود، واصل بايرن ميونخ حضوره القوي من خلال لاعبين تركوا بصمتهم في تاريخ المونديال، خاصة مع المنتخب الألماني.

ومع استمرار مباريات كأس العالم 2026، يبقى هذا السجل مفتوحاً على مزيد من التغييرات، في ظل وجود عدد كبير من لاعبي بايرن وريال مدريد ضمن المنتخبات المشاركة، ما يعني أن الصراع على القمة التاريخية قد يستمر حتى الأمتار الأخيرة من البطولة.