الطقس قد يحسم نتائج في كأس العالم 2026

لن تقتصر معركة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 على مواجهة منافسيها داخل المستطيل الأخضر، إذ يبدو أن درجات الحرارة المرتفعة ستكون خصماً إضافياً قد يؤثر بشكل مباشر في مسار البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومع إقامة المباريات في 16 مدينة مختلفة تتباين ظروفها المناخية بشكل كبير، تبرز الحرارة والرطوبة كعاملين قد يفرضان تحديات بدنية قاسية على اللاعبين، خصوصاً خلال مرحلة المجموعات.

وبحسب دراسة أعدتها وكالة “بلومبرغ” ونشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن المنتخب التونسي سيكون الأكثر تعرضاً للحرارة خلال الدور الأول، يليه المنتخب الفرنسي ثم الغاني، فيما تضم قائمة المنتخبات المتوقع تأثرها أيضاً العراق والسنغال والبرازيل وكوت ديفوار وبنما والنرويج والإكوادور.

وتبدو فرنسا من بين أكبر المتضررين من جدول المباريات، إذ ستخوض لقاءاتها الثلاثة الأولى في فترات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، بينها مباراتان عند الثالثة عصراً وأخرى عند الخامسة مساءً. كما تُصنف المجموعة التي تضم فرنسا والعراق والسنغال والنرويج كواحدة من أكثر المجموعات تأثراً بالظروف المناخية الصعبة.

ورغم اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فترات تبريد إلزامية خلال الأشواط، فإن عدداً من المختصين يشككون في كفاية هذه الإجراءات لمواجهة الإجهاد البدني المتوقع في بعض المباريات.

ولا تتوقف التحديات عند الحرارة المرتفعة، بل تمتد إلى التفاوت المناخي بين المدن المستضيفة، حيث قد تضطر بعض المنتخبات للتعامل مع فروقات تصل إلى خمس درجات مئوية بين مباراة وأخرى، ما يزيد أهمية خطط الاستشفاء وإدارة الأحمال البدنية.

وأصبحت ملفات الترطيب والتغذية واستعادة الطاقة أولوية قصوى لدى الأجهزة الفنية، وسط قناعة متزايدة بأن النجاح في البطولة لن يعتمد فقط على الجوانب الفنية والتكتيكية، بل أيضاً على قدرة اللاعبين على التأقلم مع الظروف المناخية المختلفة.

ورغم قيام فيفا بتعديل مواعيد عدد من المباريات لتجنب أشد ساعات النهار حرارة، فإن معظم اللقاءات ستقام في ملاعب غير مكيفة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو خمس ملاعب البطولة فقط مزودة بأنظمة تكييف.

في المقابل، تبدو إسبانيا من أبرز المستفيدين من توزيع المباريات، بعدما حصلت على مباراتين من أصل ثلاث في دور المجموعات داخل ملاعب مكيفة، إلى جانب أوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والتشيك والمكسيك، وهي المنتخبات التي تتوقع الدراسة أن تكون الأقل تأثراً بالطقس الحار.

وبين استعدادات المدربين وخططهم التكتيكية، يفرض الطقس نفسه لاعباً إضافياً في مونديال 2026، وقد يتحول إلى عنصر حاسم في تحديد هوية المنتخبات القادرة على الذهاب بعيداً في البطولة.