استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي حالة من الاستقرار في التداولات المالية صباح اليوم الأحد، دون تسجيل تغيرات ملحوظة مقارنة بالأيام الماضية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2.92 شيكل، فيما سجل الدينار الأردني 4.12 شيكل.

كما استقر اليورو الأوروبي عند 3.38 شيكل، بينما بلغ سعر صرف الجنيه المصري 0.056 شيكل مقابل الشيكل.

وتُعد هذه الأسعار مؤشراً للتداولات في الأسواق المالية والبورصات، مع احتمال وجود فروقات طفيفة في أسعار الشراء والبيع لدى محلات الصرافة تبعاً لحجم الطلب والعرض وهوامش الربح المعتمدة.