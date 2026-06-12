رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني يكشف رفض منحه تأشيرات دخول إلى أميركا وكندا

كشف جبريل الرجوب، الجمعة، أنه لم يتمكن من الحصول على تأشيرتي دخول إلى الولايات المتحدة وكندا للمشاركة في فعاليات كأس العالم 2026.

وقال الرجوب، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، إنه تابع حفل افتتاح البطولة في مدينة مكسيكو بالمكسيك، والذي سبق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا.

وأوضح أنه تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة عبر السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمان، إلا أن الطلب لم يُلبَّ حتى الآن، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً في المكسيك لمتابعة بعض مباريات البطولة قبل العودة إلى فلسطين.

وأضاف الرجوب أنه واجه أيضاً صعوبات في الحصول على تأشيرة دخول إلى كندا، التي تستضيف البطولة إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، لافتاً إلى أن السلطات الكندية كانت قد منحت تأشيرته في وقت سابق بعد تدخل من وزارة الخارجية الكندية، إلا أن الأمر لم يتكرر هذه المرة.

وكان الرجوب قد شارك في أبريل الماضي في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمدينة فانكوفر الكندية، حيث رفض آنذاك المشاركة في صورة جماعية ضمت مسؤولاً من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وذلك بدعوة من رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو.

واتهم الرجوب إسرائيل بممارسة ضغوط حالت دون حصوله على التأشيرات، معتبراً أن بعض الجهات لا ترغب في سماع الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل.

وأكد أنه تقدم باعتراض رسمي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مشدداً على مواصلة متابعة القضية والمطالبة بحقه في الحصول على التأشيرات اللازمة.