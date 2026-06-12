أسعار النفط تتراجع بعد إعلان ترامب التوصل إلى تفاهم مع إيران

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً، اليوم الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن الحرب، في خطوة عززت الآمال بانخفاض حدة التوترات في المنطقة، رغم تأكيد طهران أنها لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن المقترح حتى الآن.

وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر خام برنت بنسبة 3.2% ليصل إلى 87.51 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد فقد نحو 5% من قيمته خلال التداولات الصباحية.

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة ذاتها تقريباً، مسجلاً 84.88 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل متابعة الأسواق للتطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، حيث يراهن المستثمرون على أن أي تقدم في المساعي الدبلوماسية قد يخفف من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية ويحد من الضغوط التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع خلال الفترة الماضية.