إصابات ومواجهات إثر اعتداءات للمستوطنين في رام الله ونابلس

أصيب ثلاثة فلسطينيين، أحدهم بجروح خطيرة، مساء الجمعة، إثر هجوم نفذه عشرات المستوطنين المسلحين على أطراف بلدتي بيتللو وجمالا شمال غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن مجموعات من المستوطنين انطلقت من مستوطنة "حلميش" والبؤر الاستيطانية الرعوية المحيطة بها، واقتحمت منطقة "الظهر" والمنازل الواقعة عند المدخل الشمالي للبلدتين، حيث رشقوا منازل المواطنين بالحجارة واعتدوا على السكان بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم مسن وطفل وسيدة، برضوض وجروح متفاوتة.

وشهدت المنطقة مواجهات بين الأهالي والمستوطنين الذين حاولوا التوغل في محيط المنازل، فيما أكد شهود عيان أن المستوطنين استخدموا العنف بشكل واسع خلال الهجوم.

من جانبه، قال رئيس بلدية بيتللو نصر رضوان إن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين الذين تصدوا للاعتداء، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص في مناطق البطن واليد والرقبة، ووصفت إحدى الإصابات بالخطيرة.

وأشار شهود إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رافقت المستوطنين خلال الهجوم، ووفرت لهم الحماية، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط لمنع الأهالي من الوصول إلى المنطقة ومساندة العائلات المستهدفة.

كما سجلت عشرات حالات الاختناق جراء استنشاق الغاز، عولج معظمها ميدانياً، في وقت تتهم فيه الجهات المحلية البؤر الاستيطانية الرعوية المقامة حديثاً على أراضي بيتللو والقرى المجاورة بالوقوف وراء سلسلة من الاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي تطور آخر، نصب مستوطنون خيمة قرب منازل المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله. وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين أقامت الخيمة على بعد أمتار قليلة من منزل المواطن محمد العبيات في الجهة الشرقية من القرية.

واعتبر مجلس قروي أم صفا هذه الخطوة تصعيداً خطيراً يهدف إلى التضييق على السكان ودفعهم إلى مغادرة المنطقة، تمهيداً للتوسع الاستيطاني والاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون مسلحون مزارعين في منطقة المسعودية التابعة لأراضي بلدة برقة شمال غرب المدينة. وقال مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي المسعودية ذياب حجي إن المستوطنين حاولوا طرد المزارعين من أراضيهم ومنعهم من العمل فيها، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف الأراضي الزراعية في المنطقة.