مقتل 23 سودانياً وإصابة آخرين في قصف جوي استهدف مدينة الأبيض

قُتل 23 شخصاً وأُصيب 19 آخرون على الأقل جراء هجمات بطائرات مسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع واستهدفت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان.

وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، في بيان صدر الخميس، إن الهجمات بدأت مساء الأربعاء واستمرت حتى ساعات صباح اليوم، مشيرة إلى أن الحصيلة أولية وقد ترتفع مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة في المنطقة.

وأوضحت المجموعة أن الهجمات أسفرت في مرحلتها الأولى عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، قبل أن تستهدف طائرات مسيّرة تجمعاً في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين.

وأضافت أن القصف طال منازل في أحياء الموظفين والمطار ومناطق محيطة بقيادة الفرقة الخامسة مشاة، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً أثناء وجودهم قرب المنازل المتضررة.

وفي حادث منفصل، استهدفت إحدى المسيّرات شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي لمدينة الأبيض فجر الخميس، ما أسفر عن مقتل سائقها.

واعتبرت مجموعة “محامو الطوارئ” أن الهجمات تعكس نمطاً من الاستهداف واسع النطاق للأحياء السكنية والتجمعات المدنية، بما في ذلك خلال عمليات الإنقاذ ومراسم تشييع الضحايا، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأدانت المجموعة الهجمات، محملة قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عنها، وداعية إلى وقف فوري للهجمات الجوية العشوائية وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة لضمان محاسبة المسؤولين وحماية المدنيين.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث منذ أكتوبر 2025 مواجهات متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في النزاع.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في مايو الماضي من تزايد الهجمات بالطائرات المسيّرة في إقليم كردفان، مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً بين يناير وأبريل 2026.

ويستمر النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، متسبباً في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح نحو 13 مليونًا.