خطة إسرائيلية بقيمة 350 مليون دولار لدعم 61 مستوطنة في الضفة

تستعد الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على خطة واسعة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تتضمن تخصيص مئات ملايين الدولارات لدعم إنشاء 61 مستوطنة جديدة، في واحدة من أكبر الخطوات الاستيطانية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، اليوم الخميس، الخطة التي تنص على رصد أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لتطوير بؤر استيطانية حصلت مؤخراً على اعتراف رسمي وتحويلها إلى مستوطنات قائمة ومتكاملة.

وبحسب ما أورده موقع “أكسيوس” الأميركي، تشمل الخطة إقامة بنى تحتية وخدمات أساسية ومنشآت مؤقتة في عدد من المواقع الاستيطانية، حتى قبل استكمال الإجراءات التنظيمية والتخطيطية اللازمة.

كما تتضمن إقامة مساكن متنقلة ومبانٍ عامة وشبكات طرق ومرافق خدمية ومجتمعية لدعم التوسع الاستيطاني في المناطق المستهدفة.

ويقود وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جهود تمرير المشروع، وسط مساعٍ حكومية لإقراره قبل أي انتخابات مبكرة محتملة قد تعرقل توفير التمويل اللازم له.

وتشمل المواقع المستهدفة مناطق استراتيجية في غور الأردن وجنوب الخليل، إضافة إلى مناطق تسعى إسرائيل من خلالها إلى تعزيز الترابط الجغرافي بين المستوطنات القائمة.

ويرى مراقبون أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى تغييرات ملموسة على خريطة الضفة الغربية، في وقت تعتبر فيه غالبية دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة أمام فرص التسوية السياسية وحل الدولتين.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً لتعزيز النشاط الاستيطاني وتوسيع سيطرتها في المنطقة “ج” من الضفة الغربية.