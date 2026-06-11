ضربة موجعة لمنتخب المغرب قبل انطلاق كأس العالم 2026

تلقى منتخب المغرب ضربة قوية قبل أيام من مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب المدافع نايف أكرد والجناح عبد الصمد الزلزولي عن البطولة بسبب الإصابة.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي (فيفا)، استدعاء المدافع مروان سعدان والجناح أمين سباعي لتعويض الثنائي المصاب في القائمة النهائية لأسود الأطلس.

ويفقد المنتخب المغربي اثنين من أبرز عناصره الأساسية، إذ لم يتعاف أكرد من إصابته المعقدة في منطقة الحوض، فيما تعرض الزلزولي لإصابة في الركبة خلال المباراة الودية الأخيرة أمام النرويج.

وتأتي هذه الغيابات في توقيت حساس للغاية، قبل مواجهة البرازيل في افتتاح مشوار المغرب بالمجموعة الثالثة، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ جديد للحفاظ على طموحات المنتخب الذي يسعى لتكرار إنجازه التاريخي في مونديال 2022.