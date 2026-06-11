الشيخ عكرمة صبري: إعمار المسجد الأقصى بالمصلين والمرابطين يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات استهدافه

أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن السبيل الأنجع للحفاظ على المسجد وحمايته يتمثل في الوجود الدائم فيه وإعماره بالمصلين والذاكرين والمعتكفين.

ودعا صبري إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى وإعماره بالمصلين على مدار الأسبوع تزامناً مع حلول العام الهجري الجديد 1448هـ، والمشاركة في حلقات العلم والذكر والدروس الدينية، والإكثار من الطاعات والعبادات في رحابه.

وحثّ المصلين على عدم الاكتراث بالحواجز والعوائق التي يفرضها الاحتلال، مؤكداً أن الأجر يتضاعف مع المشقة، وأن من يُمنع من الوصول إلى الأقصى بعد سعيه ومحاولته ينال أجر المحاولة وأجر الصلاة بنيته وقصده.

وشدد على أهمية ترسيخ مكانة المسجد الأقصى في نفوس الأطفال والأجيال القادمة، وغرس القيم الإسلامية وتعزيز ارتباطهم بالمسجد المبارك، بما يسهم في الحفاظ على هويته ومكانته الدينية والوطنية.

وأشار إلى أن إعمار المسجد الأقصى بالمصلين والمرابطين يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات استهدافه وفرض الوقائع الجديدة فيه.