يديعوت أحرونوت: إسرائيل تواجه موجة مقاطعة وعزلة دولية غير مسبوقة

اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل تشهد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 موجة غير مسبوقة من المقاطعة والعداء على الساحة الدولية، وسط اتساع دائرة الإجراءات السياسية والاقتصادية الموجهة ضدها.

وقالت الصحيفة إن حكومة الاحتلال تتعامل مع هذه التطورات على أمل أن تتراجع بمرور الوقت، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على العكس، مع انضمام المزيد من الدول، خصوصاً داخل الاتحاد الأوروبي، إلى مواقف وإجراءات مقاطعة متزايدة.

وأشارت إلى أن هذه الموجة شملت إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين وقادة إسرائيليين، إلى جانب قرارات بمنع عدد من الوزراء من دخول دول مختلفة، بينهم شخصيات بارزة في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضافت أن الإجراءات امتدت إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، فضلاً عن سحب مؤسسات وشركات وصناديق استثمار كبرى لاستثماراتها، من بينها صندوق الثروة الهولندي وعدد من الجهات الاقتصادية الأخرى.

ولفتت الصحيفة إلى تنامي المخاوف داخل دوائر صنع القرار الإسرائيلية من اتساع نطاق قرارات حظر دخول المسؤولين الإسرائيليين، خاصة في أوروبا، بعد أن اتخذت عدة دول مؤخراً إجراءات بحق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

كما طالت القيود شخصيات بارزة مرتبطة بالمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، في مؤشر على تزايد الضغوط الدولية المرتبطة بالسياسات الإسرائيلية.

وخلصت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل حجم التراجع الذي يواجهه الكيان على المستوى الدولي، في وقت باتت فيه إسرائيل، وفق وصفها، من أكثر الدول تعرضاً لحملات المقاطعة والانتقادات خلال السنوات الأخيرة.