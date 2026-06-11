اقتحام 154 مستوطناً للأقصى وسط حماية مشددة وقيود على المصلين

اقتحم 154 مستوطناً، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين دخلوا باحات الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل ساحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الاحتلال قيوداً صارمة على دخول المصلين.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، كما فرضت مخالفات على مركبات المقدسيين، ضمن سياسة التضييق والانتهاكات المتواصلة بحق سكان القدس ومحيط المسجد.

من جهته، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إلى شدّ الرحال إلى المسجد خلال أسبوع رأس السنة الهجرية، وإعماره بالمصلين والمرابطين، مؤكداً أن الحضور الدائم فيه يشكل خط الدفاع الأقوى لحمايته والحفاظ على هويته.