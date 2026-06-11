تدهور صحي خطير في سجن "عوفر" وانتشار أمراض جلدية بين الأسرى

أفاد مكتب إعلام الأسرى بانتشار واسع للأمراض الجلدية، بينها الحساسية والفطريات، إضافة إلى البراغيث، بين الأسرى داخل سجن "عوفر" الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرمان الممنهج من العلاج الطبي.

وأوضح المكتب في بيان صدر الخميس أن معظم الأسرى يعانون من احمرار شديد في الجلد نتيجة الحكة والأمراض المنتشرة داخل الأقسام، مشيراً إلى أن إدارة السجن تواصل منع تقديم العلاج اللازم رغم تفاقم الأوضاع الصحية.

وأضاف أن الأسرى يتعرضون لعمليات قمع متكررة من قبل وحدات خاصة تستخدم الكلاب البوليسية والرصاص خلال اقتحام الغرف والأقسام.

وأشار البيان إلى أن تردي جودة وكمية الطعام، وتقليص مدة "الفورة" (الخروج إلى الساحة)، إلى جانب تفشي الأمراض، جعل من السجن بيئة قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الإنسانية.