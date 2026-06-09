أنصار الله لـ"الرسالة نت": تصعيد العدوان على غزة سيقابل بتصعيد من دول وفصائل محور المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، حزام الأسد، أن الحرب الدائرة في المنطقة لن تتوقف ما لم يتوقف التصعيد وحرب الإبادة على قطاع غزة، مشدداً على أن جبهات الإسناد انطلقت أساساً من أجل تحقيق هدف واضح يتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال الأسد لــ"الرسالة نت" إن أحداً لا ينبغي أن يتوقع استقرارا للمنطقة طالما بقي الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال وبقيت غزة تعاني من الحرب والحصار والاستهداف اليومي، مؤكداً أن استمرار العدوان يعني بقاء أسباب التصعيد والمواجهة قائمة في مختلف الساحات.

وأضاف أن "الحرب المسعورة التي يواصلها الاحتلال لن تحقق له الأمن أو الاستقرار، بل ستقوده إلى مزيد من الاستنزاف والمواجهة والضربات المنكلة، وسيجد نفسه في نهاية المطاف مضطراً ومرغماً على وقف الحرب نتيجة الكلفة المتزايدة التي يدفعها على مختلف المستويات".

وأوضح الأسد أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من معادلات الردع، قائلاً: "اليوم نتحدث بوضوح عن حزام عسكري شامل يمتد من مضيقي هرمز وباب المندب وصولاً إلى البحرين الأحمر والمتوسط، في إطار مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات تستهدف شعوب امتنا".

وأشار إلى أن استمرار العدوان الصهيوني في أي جبهة من الجبهات يعني تلقائياً استمرار تداعياتها على المنطقة والعالم، مؤكداً أن مختلف الأدوات والوسائل ستبقى حاضرة للدفاع عن شعوب أمتنا ومواجهة ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على منطقتنا والمدعوم أمريكيا.

وأضاف أن "ارتكاب الحماقات والتصعيد العسكري لن تكون نتيجته إلا مزيداً من الأزمات للاحتلال وحلفائه، الذين سيجدون أنفسهم أمام أطواق من الحصار البحري والاستهداف المتصاعد نتيجة استمرار العدوان".

وشدد الأسد على أن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في ظل استمرار معاناة الشعوب، مؤكداً أن تجاهل المأساة الإنسانية في غزة ولبنان سيبقي المنطقة في دائرة التوتر وعدم الاستقرار.

وختم بالقول: "لن يشعر العالم بالأمن الحقيقي ما لم يوقف جرائم الكيان الإسرائيلي بحق شعوب المنطقة، فالأمن لا يتجزأ، وأي محاولة لفرض الاستقرار على حساب حقوق الشعوب ومظلوميتها مصيرها الفشل".