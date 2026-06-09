"الحرس الثوري" يتحدث عن حزام أمني جديد للمقاومة

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن توجه لإنشاء ما وصفه بـ"حزام أمني جديد للمقاومة"، في وقت أكدت فيه السلطات الإيرانية إعادة فتح المجال الجوي واستئناف حركة الطيران بعد تراجع حدة التوتر العسكري مع إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني قوله إن الحزام الأمني المقترح سيمتد من مضيق هرمز حتى مضيق باب المندب، مرورًا بالخليج والبحر الأحمر.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية عودة الرحلات الجوية إلى طبيعتها بعد رفع القيود التي فرضت خلال التصعيد العسكري الأخير.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء عقب التأكد من توفر الظروف اللازمة لسلامة الملاحة الجوية والتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت السلطات الإيرانية قد أوقفت الرحلات الجوية وأغلقت أجزاء من المجال الجوي، خاصة في المناطق الغربية، بسبب تبادل الضربات مع إسرائيل.

وشمل التعليق مطارات عدة، أبرزها مطار مهرآباد في طهران ومطار مشهد وعدد من مطارات غرب البلاد.

وجاءت هذه الإجراءات بعد إطلاق إيران صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية ردًا على غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما نفذت إسرائيل هجمات داخل الأراضي الإيرانية.

وفي وقت لاحق، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن القرار اتخذ بعد تنفيذ رد عسكري وصفه بالمؤلم.

وتسود هدنة بين طهران وواشنطن منذ الثامن من أبريل/نيسان الماضي، عقب الحرب التي اندلعت في فبراير/شباط بين الجانبين وأسفرت، بحسب السلطات الإيرانية، عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.