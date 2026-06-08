كلفة المواجهة مع إيران تثير جدلاً في إسرائيل وسط عجز بميزانية الأمن

أظهرت تقديرات أولية داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران كلّفت إسرائيل نحو 500 مليون شيكل حتى الآن، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم مع استكمال عمليات حصر الأضرار والتقييم النهائي للخسائر.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاثنين، أن الجهات المختصة أكدت أن هذه الأرقام لا تزال أولية وقابلة للتعديل، في ظل استمرار متابعة التطورات الميدانية وعدم انتهاء التقييم الشامل لتكاليف المواجهة.

وفي السياق ذاته، وجّهت جهات في وزارة المالية الإسرائيلية انتقادات لإدارة ميزانية الأمن، معتبرة أن المعطيات الحالية تعكس مجدداً صعوبة الجيش في ضبط نفقاته، رغم أن ميزانيته السنوية تُقدّر بنحو 200 مليار شيكل.

من جانبها، رفضت المؤسسة الأمنية هذه الانتقادات، مؤكدة أن المواجهة الأخيرة مع إيران تندرج ضمن ما تصفه بـ"المهمات الطارئة"، وهي أحداث غير متوقعة تستدعي استجابة فورية وتستلزم نفقات إضافية لا يمكن إدراجها مسبقاً ضمن الخطط المالية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله إن التطورات الأخيرة تمثل نموذجاً واضحاً لهذا النوع من المهمات، مشيراً إلى أن الظروف الميدانية تفرض أعباء مالية استثنائية على المؤسسة العسكرية.

ورغم توقف تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، لا تزال آلية تمويل تكاليف المواجهة محل نقاش داخل الحكومة الإسرائيلية. ووفقاً لمصادر مطلعة، تعاني ميزانية الأمن من عجز كبير، وبينما تستمر المشاورات مع وزارة المالية في أجواء وُصفت بالإيجابية، لا تزال هناك فجوات قائمة بين الطرفين بشأن معالجة هذا العجز.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، وقف هجماتها على إسرائيل، مؤكدة أنها نفذت ما وصفته بـ"رد مؤلم" على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، مع التلويح باتخاذ إجراءات أشد في حال استمرار الهجمات أو توسعها، بما في ذلك على الساحة اللبنانية.

في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب، لكنها لن تتخلى عن خياراتها الميدانية. كما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن كلاً من إسرائيل وإيران تبديان رغبة في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.