إسرائيل تلغي زيارات المحامين المقررة اليوم للأسرى الفلسطينيين

ألغت السلطات الإسرائيلية زيارات الطواقم القانونية المقررة اليوم الاثنين للأسرى الفلسطينيين في السجون، كما منعت عائلات المعتقلين من حضور جلسات في محكمة "عوفر" العسكرية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، ونادي الأسير الفلسطيني.