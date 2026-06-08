ترامب لإيران: لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي.. "جيشنا متأهب"

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد، على القصف الإيراني الذي استهدف مواقع (إسرائيلية)، ردًا على الغارة الجوية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" موجها حديثه لإيران: "لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، وعودوا إلى طاولة المفاوضات لإبرام الصفقة".

وتابع قائلا: "اقتربنا من التوصل إلى اتفاق (..)، كنت سأقول إن الاتفاق سيوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء والآن يحدث هذا"، مستدركا: "الجيش الأمريكي في حالة تأهب".

وذكر أنه "من المؤكد أن الهجوم الإيراني لن يساعد في المفاوضات"، على حد قوله.

وأكد جيش الاحتلال مساء الأحد، رصد صواريخ إيرانية تجاه مواقع إسرائيلية، مدعيا أن دفاعاته الجوية اعترضت الصواريخ، وذلك في أعقاب تهديدات إيرانية.

وقال مستشار خامنئي محسن رضائي في تغريدة عبر منصة "إكس": "الهجمات الايرانية تحمل طابعا تحذيريا، وأي خطوات (إسرائيلية) جديدة ستقابل برد ساحق أكثر".

وأشار قائد مقر خاتم الأنبياء إلى أن طهران ستبدأ هجمات مدمرة ضد الاحتلال وداعميه، إذا ردت تل أبيب على القصف الإيراني أو وسعت هجماتها على لبنان.