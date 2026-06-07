التربية والتعليم توضح طبيعة أسئلة امتحان الثانوية العامة في غزة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن ورقة أسئلة امتحان الثانوية العامة تتألف من 40 فقرة من نوع الاختيار من متعدد بأربعة بدائل، مع وجود بديل واحد صحيح فقط، بمدة ساعة واحدة لكل المباحث ما عدا الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية، واللغة الإنجليزية.

تفاصيل المباحث:

الرياضيات لجميع الفروع عدا العلمي: 40 فقرة، مدة الامتحان ساعة ونصف.

الرياضيات – الفرع العلمي: ورقتان كل ورقة 40 فقرة، مدة الجلسة لكل ورقة ساعة و45 دقيقة، الأولى للتفاضل والثانية للمصفوفات والتكامل.

الفيزياء والكيمياء واللغة العربية والإنجليزية: 40 فقرة لكل مبحث، مدة ساعة ونصف.

اللغة العربية:

الفروع الأدبي والشرعي: 10 فقرات مطالعة، 8 نصوص شعرية وعروض، 8 قواعد، 10 أدب، 4 بلاغة، مع إعفاء من سؤال التعبير.

الفروع العلمي وريادة الأعمال: 16 مطالعة، 12 شعر وعروض، 12 قواعد، إعفاء من التعبير.

الفروع المهنية: 19 مطالعة، 11 شعر وعروض، 10 قواعد، إعفاء من التعبير.

اللغة الإنجليزية:

10 فقرات فهم، 10 مفردات، 20 تراكيب لغوية، مع إعفاء من التعبير.

جلسات المباحث: المباحث التي كانت تُقدم في ورقتين ستُقدم الآن في ورقة واحدة، ما عدا الرياضيات للفرع العلمي.

الرسم الصناعي: يُعفى طلبة الفرع الصناعي من هذا المبحث.

عقد الامتحان: سيتم إلكترونيًا عبر منصة Wise School عند توفر الإنترنت، وفي حال عقده ورقيًا داخل القاعات، سيتم إعلام الطلبة قبل وقت مناسب لاستكمال الامتحانات