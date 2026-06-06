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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الخط الأصفر والبرتقالي.. تغيير خريطة غزة
06 يونيو 2026 . الساعة: 09:25 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.news/p/312326
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