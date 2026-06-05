متى يجب تغيير فرشاة الأسنان للحفاظ على صحة الفم؟

تُعدّ فرشاة الأسنان أداة أساسية في نظافة الفم، لكن السؤال الحقيقي الذي يثير جدلاً واسعاً بين الناس هو: متى يجب تغييرها؟ هذا الجدل عاد للواجهة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تختلف الآراء بين من يؤمن بتغيير الفرشاة كل شهر وآخرين يمتدون في استخدامها لمدد أطول بكثير.

في محاولة لوضع حدّ لهذا الالتباس، أوضحت أستاذة علم الأحياء الدقيقة في جامعة ليستر البريطانية، بريمروز فريستون، أن التوقيت المثالي لتغيير فرشاة الأسنان هو كل ثلاثة أشهر، وهو ما يتفق معه معظم أطباء الأسنان حول العالم. ومع ذلك، شددت على أنه توجد ظروف تستدعي تغييرها بشكل أبكر، مثل الإصابة بعدوى فموية أو التهاب في اللثة، إذ قد تحمل الفرشاة البكتيريا أو الفطريات وتعيد نقلها إلى الفم بعد الشفاء.

وفقاً للخبيرة، تكمن المشكلة الأساسية ليست فقط في مدة الاستخدام، بل في طريقة العناية والتخزين بعد كل استعمال. فتراكم بقايا الطعام ومعجون الأسنان على الشعيرات يوفر بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفطريات، خاصة وأن الفم يحتوي على آلاف الأنواع منها. لذا، شددت فريستون على ضرورة غسل الفرشاة جيداً بعد كل استخدام بماء ساخن تحت الصنبور لمدة 30 ثانية على الأقل لإزالة بقايا المواد العالقة.

لزيادة فعالية النظافة، نصحت بتعقيم الفرشاة بين الحين والآخر عن طريق نقعها في محلول بيكربونات الصوديوم أو بيروكسيد الهيدروجين أو غسول فم مضاد للبكتيريا لمدة نصف ساعة، أو تعريضها لبخار ساخن لمدة دقيقة. كما أنها شخصياً تغسل فرشاتها أسبوعياً بالصابون المضاد للبكتيريا للتخلّص من الميكروبات المتبقية.

علاوةً على ذلك، حفّزت فريستون على عدم وضع الفرشاة بالقرب من المرحاض، لأن رذاذ الشفط الناتج أثناء استخدام المرحاض يمكن أن ينقل بكتيريا إلى الفرشاة ويزيد من خطر تلوثها.

بشكل عام، فإن تغيير فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر مع العناية الجيدة بها بين الاستخدامات، يعد معياراً صحياً مهمّاً للحفاظ على نظافة الفم وتقليل مخاطر تراكم البكتيريا التي قد تؤدي إلى مشاكل في اللثة أو تسوس الأسنان.