الحوثي يحذر من مساعٍ أمريكية لجر المنطقة إلى مواجهة كبرى

اتهم زعيم جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على توريط المنطقة والدفع بها نحو حرب شاملة، مشدداً في الوقت عينه على استعداد جماعته التام للتعامل والتعاطي مع أي موجات تصعيد أو مستجدات ميدانية مقبلة.

وأوضح الحوثي، خلال كلمة بثتها فضائية "المسيرة": "نؤكد على جهوزيتنا العالية لمجابهة الأعداء، والاتكال على الله في أي جولات تصعيدية أو تطورات تنشأ في ظل الواقع الحالي".

ولفت إلى وجود تنسيق متكامل ومعمق مع بقية الأطراف في "محور المقاومة" بخصوص مستجدات الأوضاع في فلسطين ولبنان، إلى جانب مواجهة الإجراءات والخطوات الأمريكية التي وصفها بـ"العدوانية والظالمة" وما تطلبه من آليات للرد عليها.

ونبّه الحوثي الأطراف الإقليمية في المنطقة من مغبة الانزلاق في خطط "التوريط الأمريكي" والدخول في صراعات مسلحة تهدف أساساً إلى خدمة ومساندة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مسار موازٍ، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، عن مساندة الجماعة الكاملة لحزب الله اللبناني في أي قرارات يراها ملائمة ومناسبة بشأن "إعلان النوايا" الخاص باتفاق التهدئة المبرم بين "السلطة في بيروت وكيان العدو الإسرائيلي"، وفق التعبير الوارد عنها.

وأشارت الوزارة، عبر بيان أوردته وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها التابعة للجماعة، إلى أن الخيار الوحيد الذي أثبت نجاعته على مدار العقود الفائتة هو خيار "المقاومة" لردع العدوان ودحر الاحتلال الإسرائيلي عن شتى الأراضي اللبنانية.

وتأتي هذه المواقف غداة إعلان مشترك صادر عن لبنان والاحتلال والولايات المتحدة، الخميس، يتضمن التوصل إلى إعلان نوايا لاتفاق وقف إطلاق النار بعد جولات تفاوضية أربع احتضنتها واشنطن، حيث يترقب الاتفاق المصادقة الرسمية من الأطراف، ويشمل التزاماً بوقف كامل لعمليات حزب الله وإبعاد مقاتليه إلى شمال منطقة نهر الليطاني.

من جهته، شن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هجوماً على مخرجات هذه المفاوضات، واصفاً إياها بأنها "غير مقبولة بتاتاً ومرفوضة من قطاعات واسعة من المكونات اللبنانية".

يشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي شن عدوان عسكري واسع النطاق على لبنان، مما أسفر عن تسجيل 3 آلاف و526 شهيداً و10 آلاف و733 مصاباً حتى يوم الخميس، إلى جانب تشريد ونزوح ما يزيد عن مليون مواطن، وفقاً للمؤشرات والإحصاءات الرسمية.