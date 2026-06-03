ميتا تختبر ميزة تحويل فيديوهات الريلز إلى منشورات رقمية

أعلنت شركة ميتا عن بدء اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل فيديوهات الريلز القصيرة على منصتي إنستغرام وفيسبوك إلى منشورات رقمية يمكن تنظيمها وعرضها بشكل مختلف داخل التطبيق. وتهدف الميزة إلى منح المبدعين القدرة على إعادة استخدام محتواهم بشكل أكثر فعالية، وزيادة فرص التفاعل مع الجمهور.

الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بعرض الفيديوهات السابقة ضمن شكل جديد من المنشورات الرقمية، ما يسهل على المتابعين الوصول إلى المحتوى ومشاهدته بطرق أكثر تنوعًا. كما توفر الميزة أدوات لمتابعة المحتوى بشكل متسلسل، مما يساهم في زيادة زمن مشاهدة الفيديوهات وتعزيز تفاعل الجمهور.

تجري ميتا اختبار هذه الميزة حاليًا على مجموعة محدودة من الحسابات والمبدعين، دون إعلان موعد الإطلاق الرسمي لجميع المستخدمين، في خطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز أدوات التفاعل والمحتوى القصير على منصاتها، في مواجهة المنافسة المتزايدة من تطبيقات مثل تيك توك.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستعزز من استخدام الريلز كأداة رئيسية لنشر المحتوى الرقمي، وتمكين المبدعين من تقديم أعمالهم بطرق مبتكرة تجذب المتابعين وتزيد من انتشار المحتوى، بما يسهم في تحسين الأداء التفاعلي للمنصات الرقمية. كما يمكن أن تساعد الميزة في تحويل الفيديوهات القديمة إلى محتوى رقمي متجدد، وبالتالي زيادة الاستفادة من المحتوى المتوفر بالفعل دون الحاجة لإنشاء محتوى جديد بشكل دائم.

هذه المبادرة تعكس استراتيجية ميتا المستمرة لتطوير أدواتها الرقمية وجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة وجاذبية، وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للمبدعين في إدارة وعرض أعمالهم بشكل أكثر احترافية ومرونة.