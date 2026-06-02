إيبولا الجديد: تحديات تفشي غير مسبوق وسط غياب لقاح وعلاجات معتمدة

رغم التصريحات الرسمية الدولية التي تؤكد إمكانية احتواء تفشي فيروس إيبولا، تواجه الجهات الصحية العالمية والمحلية تحديات كبيرة تعقد السيطرة على المرض. السلالة المنتشرة هذه المرة تختلف عن السلالات السابقة، مثل سلالة “زائير”، التي طُوِّرت ضدها بعض اللقاحات، إلا أن السلالة الحالية لا تتوافر لها أي لقاحات أو علاجات معتمدة بشكل كامل حتى الآن، ما يزيد من صعوبة كبح انتشارها والسيطرة على أوبئتها.

أوضحت الطبيبة المتخصصة في البيولوجيا الجزيئية، أصالة لمع، أن هذه السلالة تتطلب جهودًا مضاعفة لتطوير لقاحات ووسائل وقائية فعالة. وأضافت أن غياب العلاج الفوري يجعل فرق الاستجابة الصحية أكثر هشاشة، خصوصًا في المناطق التي تشهد نزوحًا كثيفًا للسكان وتكدسهم في مخيمات تفتقر للخدمات الطبية الأساسية، ما يزيد من احتمالية انتقال العدوى وانتشارها بسرعة بين السكان.

ولم تقتصر الصعوبات على الجانب الطبي فقط، بل امتدت إلى الأبعاد الإنسانية والسياسية، حيث تعرقل النزاعات والمشكلات الأمنية وصول الفرق الطبية إلى المناطق المتضررة بشكل فعال، وتعقيد تتبع مخالطي المصابين. كما يشير الخبراء إلى خطورة التعامل مع جثث المصابين، لأن الفيروس يبقى معديًا بعد الوفاة، ما يفرض تطبيق إجراءات دقيقة لمكافحة العدوى أثناء دفن الضحايا أو التعامل مع الأجساد.

ورغم المخاوف من احتمال تحول التفشي إلى وباء عالمي، يرى المختصون أن احتمالية انتشار إيبولا على نطاق واسع تظل أقل بكثير مقارنة بفيروسات تنتقل عبر الهواء مثل كوفيد‑19، إلا أن الطبيعة المتحورة للفيروسات تجعل اليقظة والمتابعة العلمية المستمرة أمرًا حتميًا. منظمة الصحة العالمية تتابع حاليًا بعض اللقاحات الواعدة، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الاعتماد الكامل، ما يحتم استمرار فرض إجراءات وقائية مشددة، وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الفيروس وطرق الوقاية منه.

هذا التفشي يضع العالم أمام اختبار جديد، حيث يتطلب التنسيق بين الجهات الصحية الدولية والمحلية، مع العمل على تطوير اللقاحات والعلاجات بسرعة، لمنع أي كارثة صحية محتملة قد تتجاوز حدود المناطق المصابة.