تقرير أمريكي: الحرب مع إيران استنزفت مخزون السلاح الأمريكي

حذرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية من أن الحرب الأخيرة مع إيران خلفت آثاراً عميقة على القدرات العسكرية الأمريكية، مشيرة إلى أن إعادة بناء المخزون الاستراتيجي من الذخائر والمنظومات الدفاعية قد تستغرق سنوات رغم الميزانيات الضخمة المخصصة للبنتاغون.

وذكر التقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت ميزانية دفاعية قياسية للعام 2027 تبلغ 1.5 تريليون دولار، إلا أن هذا الرقم قد لا يكون كافياً لتعويض ما استُهلك خلال المواجهة العسكرية الأخيرة.

وأوضح التقرير أن القوات الأمريكية استخدمت أكثر من ألف صاروخ "توماهوك"، فيما لن تكتمل عملية إعادة إنتاج الكميات المطلوبة قبل عام 2030، إلى جانب الحاجة إلى سنوات إضافية لاستبدال مئات الصواريخ التابعة لمنظومات "ثاد" و"باتريوت".

ونقلت الشبكة عن خبراء عسكريين أن الأزمة الحقيقية لا تتعلق بالتمويل، بل بقدرات الإنتاج الصناعي المحدودة والاختناقات التي تواجه مصانع الأسلحة الأمريكية، ما يعيق سرعة تعويض المخزون المستنزف.

ورأى التقرير أن الحرب كشفت هشاشة نسبية في منظومة التسليح الأمريكية، وأثارت تساؤلات حول قدرة واشنطن على خوض صراعات طويلة الأمد أو التعامل مع أزمات متزامنة في أكثر من ساحة.