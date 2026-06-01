نجوم بمئات الملايين: أغلى 10 نجوم عالميين لم يحققوا دوري أبطال أوروبا

في كرة القدم الأوروبية، لا توجد منصة تضاهي التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. بطولة تختصر المجد، وتُعيد تعريف العظمة، لكنها في الوقت ذاته، لا تمنح نفسها بسهولة لجميع من يلعبها حتى لو كان من ألمع النجوم.

ورغم أن كثيراً من أساطير اللعبة مرّوا من هنا، فإن الكأس ذات الأذنين لا تزال عصيّة على بعض الأسماء اللامعة، التي صنعت مجدها الفردي، لكنها لم تُتوَّج بعد باللقب الأهم على مستوى الأندية.

في صدارة القائمة، يقف مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي، كأغلى لاعب لم يحقق دوري الأبطال، الذي بلغت قيمته السوقية 200 مليون يورو، وخاض 98 مباراة في البطولة بقميص موناكو وباريس سان جيرمان، قبل أن يحمل طموحه إلى مدريد، دون أن يلمس الكأس حتى الآن.

وبالقيمة ذاتها، يظهر اسم الموهبة الصاعدة في برشلونة، لامين يامال، الذي لم يدخل بعد دائرة التتويج، لكن الزمن لا يزال يعمل لصالحه خاصة أنه من المتوقع أن يلعب عديد المواسم في دوي الأبطال في السنوات القادمة لأنه لا زال لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

في المرتبة الثالثة، يحضر الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، الذي بلغت ذروة قيمته السوقية 160 مليون يورو عام 2019، دون أن ينجح في إضافة “ذات الأذنين” إلى سجل إنجازاته.

القائمة لا تتوقف، فهناك أربعة لاعبين بلغوا حاجز 150 مليون يورو دون تتويج أوروبي وهم: أنطوان غريزمان وهاري كين (في 2018)، إلى جانب بيدري الذي يحافظ على القيمة نفسها حالياً، وبوكايو ساكا الذي بلغها في 2024، مع فرصة قائمة لكسر هذه القاعدة وإمكانية التتويج باللقب مع فريقه آرسنال هذا العام.

أما فئة 140 مليون يورو، فتضم أسماء تمثل الحاضر والمستقبل: مايكل أوليسيه (2026)، فلوريان فيرتز (2025)، وألكسندر إيزاك (2024)، وجميعهم لم يتذوقوا بعد طعم المجد الأوروبي.

هي مفارقة كرة القدم: يمكنك أن تكون من الأغلى، من الأبرز، من الأكثر تأثيراً، لكن ذلك لا يكفي دائماً للفوز بدوري الأبطال، بطولة لا تعترف إلا بالتفاصيل، ولا تمنح المجد إلا لمن يجمع بين الموهبة، التوقيت، والحظ..