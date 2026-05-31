مرصاد تكشف حصيلة الانتهاكات (الإسرائيلية) في المدينة المقدسة خلال شهر مايو

كشفت مجلة "مرصاد" الشهرية، الصادرة عن شبكة معراج والمتخصصة برصد انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، عن تصاعد واسع في الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر مايو/أيار 2026، شمل عمليات قتل واعتقال وهدم واقتحامات للمسجد الأقصى، إلى جانب مشاريع استيطانية واعتداءات نفذها المستوطنون.

ووفق العدد الجديد من المجلة، فقد ارتقى 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال خلال الشهر، فيما سُجلت 17 إصابة في صفوف الفلسطينيين نتيجة إطلاق النار والاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون.

وأظهرت معطيات "مرصاد" أن قوات الاحتلال نفذت 101 حالة اعتقال في مدينة القدس، بالتزامن مع 154 عملية اقتحام ومداهمة للأحياء والبلدات المقدسية، إضافة إلى إصدار 23 قرارًا تعسفيًا تنوعت بين الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والحبس المنزلي ومنع السفر.

وفي المسجد الأقصى المبارك، رصدت المجلة 20 اقتحامًا نفذه المستوطنون خلال مايو، بمشاركة 7145 مستوطنًا و2487 شخصًا دخلوا تحت مسمى "سياح"، ليبلغ إجمالي المقتحمين 9632 مقتحمًا، في ظل تصاعد أداء الطقوس التلمودية والانتهاكات داخل باحات المسجد.

كما وثقت "مرصاد" إقرار أو تنفيذ 8 مشاريع استيطانية وتهويدية استهدفت أراضي القدس ومعالمها التاريخية، إلى جانب 31 اعتداءً نفذه المستوطنون بحق المقدسيين وممتلكاتهم والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفي ملف الهدم، سجلت المجلة 83 عملية هدم وتجريف طالت منازل ومنشآت وممتلكات فلسطينية في أنحاء المدينة، فيما رصدت 13 نقطة مواجهة وتصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين.

وأكدت مجلة "مرصاد" أن هذه الأرقام تعكس استمرار سياسة الاحتلال الرامية إلى تكثيف الضغوط على المقدسيين، وتوسيع مشاريع التهويد والاستيطان، بالتوازي مع تصاعد الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وسكان المدينة المحتلة.