كريستيانو رونالدو قد يشارك في كأس العالم 2030

أكد مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز أن كريستيانو رونالدو قد يكون حاضراً في كأس العالم 2030، مشدداً على أنه “لا ينبغي لأحد أن يشك” في قدرة قائد المنتخب على الظهور في النسخة المقبلة من البطولة.

وجاءت تصريحات مارتينيز في مقابلة مع إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، حيث أوضح أن رونالدو يستعد حالياً لخوض مونديال 2026، الذي سيكون الظهور السادس له في تاريخ كأس العالم، في رقم قياسي يتقاسمه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال مارتينيز في تصريحاته: “لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك. لقد استحق هذا”، في إشارة إلى إمكانية استمرار النجم البرتغالي حتى نسخة 2030 التي تستضيفها المغرب وإسبانيا والبرتغال بشكل مشترك.

وأضاف مدرب البرتغال أن رونالدو يمثل نموذجاً ملهماً للاعبين الشباب، مؤكداً أن الجهاز الفني يرى فيه مثالاً في العقلية الاحترافية والاستمرارية، وليس فقط في الجانب البدني.

وتابع مارتينيز أن رونالدو لا يُعرّف بما يحققه من ألقاب أو بما يتناوله من نظام يومي، بل “بالجوع” المستمر للتطور، مشيراً إلى أنه رغم الإنجازات الكبيرة التي حققها، فإنه يحتفظ بنفس الدافع والرغبة في المنافسة.

ويحتل رونالدو مكانة تاريخية في كأس العالم، إذ يعد أكثر لاعب خوضاً للمباريات في تاريخ البطولة، كما أنه اللاعب الوحيد الذي سجل في خمس نسخ مختلفة من المونديال، ما يعزز سجله الدولي الاستثنائي.