مظاهرة حاشدة في ستوكهولم للتنديد بالهجمات على غزة ولبنان

خرجت عائلات ومجموعات من المحتجين في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية جابت الشوارع للتعبير عن غضبهم ورفضهم لاستمرار الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة والأراضي اللبنانية.

وتجمع المتظاهرون في ساحة "أودينبلان" الشهيرة استجابة لمنشورات ودعوات أطلقتها منظمات وهيئات تابعة للمجتمع المدني السويدي، رافضين بقوة استمرار الغارات والعمليات الحربية وتجاوز الاتفاقات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار.

وشهدت المسيرة رفع لافتات وشعارات متعددة اللغات تطالب بإنهاء الحرب وحماية المنشآت الحيوية، وكان من أبرزها: "المدنيون يقتلون في غزة"، "توقفوا عن قصف المستشفيات والمدارس"، "ارفعوا أيديكم عن لبنان"، و"لا لسياسة التجويع والحرب". ووجه المشاركون نداءً للحكومات الأوروبية بضرورة الضغط لوقف ما وصفوه بحرب الإبادة الجماعية الممنهجة في القطاع وإنهاء التصعيد العسكري في المنطقة.