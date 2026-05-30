الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم للتنديد بالهجمات على غزة ولبنان

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم
مظاهرة حاشدة في ستوكهولم

الرسالة نت- ستوكهولم

 خرجت عائلات ومجموعات من المحتجين في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية جابت الشوارع للتعبير عن غضبهم ورفضهم لاستمرار الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة والأراضي اللبنانية.

وتجمع المتظاهرون في ساحة "أودينبلان" الشهيرة استجابة لمنشورات ودعوات أطلقتها منظمات وهيئات تابعة للمجتمع المدني السويدي، رافضين بقوة استمرار الغارات والعمليات الحربية وتجاوز الاتفاقات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار.

وشهدت المسيرة رفع لافتات وشعارات متعددة اللغات تطالب بإنهاء الحرب وحماية المنشآت الحيوية، وكان من أبرزها: "المدنيون يقتلون في غزة"، "توقفوا عن قصف المستشفيات والمدارس"، "ارفعوا أيديكم عن لبنان"، و"لا لسياسة التجويع والحرب". ووجه المشاركون نداءً للحكومات الأوروبية بضرورة الضغط لوقف ما وصفوه بحرب الإبادة الجماعية الممنهجة في القطاع وإنهاء التصعيد العسكري في المنطقة.

 

رابط مختصر
https://alresalah.news/p/312170

كلمات مفتاحية

غزة لبنان ستوكهولم

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.