جيش الاحتلال يقر بمقتل جندية إثر هجوم مسيّر من لبنان

أعلن جيش الاحتلال، الخميس، بشكل رسمي عن مقتل جندية وإصابة اثنين آخرين من عناصر قواته جراء عملية عسكرية وقعت في المنطقة الشمالية على الحدود مع لبنان. وجاء في بيان الجيش المقتضب أن جندية قُتلت وأصيب جنديان آخران بجروح متفاوتة أثناء تنفيذ "أنشطة عملياتية" شمالي البلاد.

بدورها، كشفت القناة "12" الإسرائيلية عن تفاصيل إضافية، مشيرة إلى أن 15 مسيّرة انقضاضية انطلقت من الأراضي اللبنانية وتسللت خلال الساعات الـ24 الماضية إلى الأجواء الشمالية، مؤكدة أن 5 من هذه الطائرات المسيرة المفخخة نجحت في الانفجار بشكل مباشر قرب مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن 12 جندياً وضابطاً إسرائيلياً قد قُتلوا بشكل إجمالي منذ بداية إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان، لافتة إلى أن 8 من هؤلاء القتلى العسكريين سقطوا بفعل الضربات الدقيقة للمسيّرات الانقضاضية والهجومية التي يواصل حزب الله إطلاقها بشكل مستمر. وأكّدت التقارير أن حزب الله يواصل بدون توقف تنفيذ عشرات الهجمات الصاروخية والجوية، ومعظمها بالطائرات المسيّرة، مستهدفاً أهدافاً حيوية وتجمعات لجيش الاحتلال في جنوبي لبنان وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.