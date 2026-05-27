قرارات إسرائيلية ضد مؤسسة حقوقية وغضب أوروبي يكشفان اتساع العزلة الدولية

في وقت تواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حصد عشرات الآلاف من الضحايا وإثارة موجة انتقادات عالمية غير مسبوقة، تتسارع المؤشرات على تصاعد الضغوط السياسية والقانونية والدبلوماسية ضد حكومة الاحتلال، وسط تحركات أوروبية متنامية تستهدف سياسات تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتوازي مع محاولات إسرائيلية لاحتواء الأصوات الحقوقية التي تلاحقها أمام المحاكم والهيئات الدولية.

وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة تطورات متلاحقة، بدأت بقرار إسرائيلي يقضي بمنع عشرات النشطاء الحقوقيين المرتبطين بالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، مروراً بتصاعد الانتقادات داخل البرلمان الفرنسي ضد حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، وصولاً إلى تحرك أيرلندي متقدم لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

استهداف المنظمات الحقوقية

وفي خطوة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر دخول 40 ناشطاً يعملون مع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إحدى أبرز المؤسسات الدولية التي وثقت الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الحرب الحالية.

وبررت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية القرار باتهامات للمرصد بأنه يمارس ما وصفته بـ"أنشطة معادية لإسرائيل"، مدعية أن المنظمة تستخدم العمل الحقوقي غطاءً للترويج لمواقف سياسية تستهدف الدولة العبرية.

وشمل القرار مؤسس ورئيس المرصد الحقوقي الدكتور رامي عبده، الذي يقود منذ سنوات جهوداً دولية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ورفع الملفات القانونية أمام المؤسسات الدولية.

ويأتي القرار في سياق تصاعد المواجهة بين "إسرائيل" والمنظمات الحقوقية الدولية، خصوصاً بعد تزايد التقارير التي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال الحرب المستمرة على غزة.

وتتهم "إسرائيل" المرصد الأورومتوسطي بالمساهمة في دعم الجهود القانونية التي تقودها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم "إسرائيل" بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن قرار المنع يعكس حجم القلق الإسرائيلي من تنامي الحضور الحقوقي والإعلامي للمنظمات الدولية التي باتت تمتلك أرشيفاً ضخماً من الأدلة والشهادات المتعلقة بالحرب، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

البرلمان الفرنسي يضغط على حكومته

وفي تطور آخر يعكس التحول التدريجي في المزاج السياسي الأوروبي، تحولت جلسات البرلمان الفرنسي هذا الأسبوع إلى منصة انتقاد حادة للسياسات الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وشن نواب من أحزاب اليسار والبيئيين هجوماً غير مسبوق على الحكومة الفرنسية، مطالبينها بتبني مواقف أكثر صرامة تجاه حكومة نتنياهو، خاصة بعد الاعتداءات التي تعرض لها المشاركون في "أسطول الصمود العالمي" أثناء محاولتهم الوصول إلى قطاع غزة.

واتهم النواب "إسرائيل" بممارسة الاعتقال والتعنيف والإذلال بحق النشطاء الدوليين، معتبرين أن ما جرى ليس حادثاً فردياً بل جزء من سياسة ممنهجة تستهدف كل من يحاول كسر الحصار المفروض على غزة.

وطالب نواب فرنسيون بتطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وهو مطلب كان حتى وقت قريب يُعد من المحرمات السياسية داخل المؤسسات الأوروبية.

وفي مواجهة هذه الضغوط، لم تستبعد الحكومة الفرنسية اللجوء إلى القضاء الفرنسي لملاحقة الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون الفرنسيون المشاركون في الأسطول، في إشارة لافتة تعكس ارتفاع مستوى التوتر بين باريس وتل أبيب.

ورغم استمرار فرنسا في تبني خطاب يدعو إلى التوازن بين الأطراف، فإن حدة الانتقادات البرلمانية كشفت عن فجوة متزايدة بين الحكومة وقطاعات واسعة من الطبقة السياسية الفرنسية التي باتت تعتبر أن الردود الرسمية لم تعد تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية في غزة.

أيرلندا تقود المواجهة الاقتصادية

على الجبهة الأوروبية ذاتها، برزت أيرلندا كواحدة من أكثر الدول تشدداً تجاه السياسات الإسرائيلية، بعدما أعلنت وزيرة الخارجية هيلين ماكنتي المضي قدماً في مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المتوقع أن يُقر القانون بشكل نهائي خلال الأسابيع المقبلة، ليشكل واحدة من أكثر الخطوات الاقتصادية الأوروبية جرأة تجاه الاستيطان الإسرائيلي.

ورغم أن القيمة التجارية المباشرة للسلع المستهدفة محدودة نسبياً، فإن أهمية القرار تكمن في رسالته السياسية والقانونية، باعتباره اعترافاً عملياً بعدم شرعية النشاط الاستيطاني ورفضاً للتعامل الاقتصادي معه.

وتواجه الخطوة الأيرلندية معارضة إسرائيلية وأمريكية واسعة، إلا أن دبلن تبدو مصممة على المضي بها، خاصة في ظل تنامي الانتقادات الأوروبية للتوسع الاستيطاني والعنف المتزايد الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية.

وكشفت الحكومة الأيرلندية عن مشاورات تجريها مع عدة دول أوروبية، من بينها بلجيكا وهولندا وسلوفينيا، بهدف تشكيل جبهة أوروبية داعمة لهذه المبادرة، ما قد يفتح الباب أمام إجراءات اقتصادية أوسع مستقبلاً.

عزلة تتسع

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه "إسرائيل" واحدة من أصعب مراحلها الدبلوماسية منذ عقود، إذ تتزايد الضغوط عليها في المحافل الدولية بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة.

ووفق أحدث الإحصاءات الفلسطينية، تجاوز عدد الشهداء 72 ألفاً، فيما تخطى عدد الجرحى 172 ألفاً، وسط دمار هائل طال معظم البنية التحتية المدنية في القطاع، بينما قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

ويرى محللون أن استهداف المنظمات الحقوقية، والانتقادات المتزايدة داخل البرلمانات الأوروبية، والتحركات الاقتصادية ضد المستوطنات، ليست أحداثاً منفصلة، بل مؤشرات على تشكل مسار دولي جديد يسعى إلى زيادة الضغوط على إسرائيل ودفعها نحو تحمل تبعات سياساتها في الأراضي الفلسطينية.

ومع اتساع رقعة الانتقادات وتزايد المبادرات القانونية والدبلوماسية، تبدو حكومة نتنياهو أمام تحدٍ متصاعد يتمثل في مواجهة عزلة دولية آخذة في التوسع، قد تتجاوز حدود الخطاب السياسي لتتحول تدريجياً إلى إجراءات عملية تمس المصالح الإسرائيلية على المستويات القانونية والاقتصادية والدبلوماسية.