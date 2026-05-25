مسجد نمرة في عرفات.. معلم ديني يفتح أبوابه مرة واحدة في العام

في قلب مشعر عرفات، يبرز مسجد نمرة كواحد من أبرز المعالم الدينية التي تحمل طابعًا تاريخيًا وروحيًا فريدًا، حيث لا يُفتح المسجد للصلاة إلا مرة واحدة في العام، تزامنًا مع يوم التاسع من ذي الحجة، موعد وقوف الحجاج في عرفة لأداء صلاتَي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا والاستماع إلى خطبة عرفة. ويأتي ذلك ضمن الترتيبات الدينية التي تنظم موسم الحج، ليكون المسجد مركزًا لمئات الآلاف من المصلين الذين يتوافدون منذ الصباح الباكر لتأدية شعائرهم.

تعود أصول المسجد إلى فترة الخلافة العباسية، ويُعتقد أنه بني في الموقع الذي ألقى فيه النبي محمد ﷺ خطبة الوداع، ما يجعل منه مكانًا ذا قيمة دينية وتاريخية عالية. على مر القرون، خضع المسجد للعديد من التوسعات والتطويرات، ليصبح قادرًا على استيعاب أعداد ضخمة من الحجاج، مع مرافق حديثة تسهل أداء الشعائر الدينية وتوفر الخدمات الأساسية للزوار.

ويحظى مسجد نمرة بأهمية خاصة لدى الحجاج، إذ يمثل نقطة محورية في يوم عرفة، حيث يتجمع المسلمون من جميع أنحاء العالم في هذا المكان لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، مؤكدين من خلال توافدهم على قدسية المكان وارتباطه الوثيق بالسيرة النبوية. كما يشهد المسجد متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان انتظام شعائر الحج وسلامة الحجاج، خصوصًا في ظل الأعداد الكبيرة التي تتوافد سنويًا على عرفات.

مع كل موسم حج، يتجدد التاريخ الروحي للمسجد، ليظل شاهدًا حيًا على التراث الديني الإسلامي ومكانًا يخلد ذكرى الخطبة الخالدة التي ألقاها النبي محمد ﷺ، محفورًا في الذاكرة الجماعية للمسلمين حول العالم.