"الحريديم" يرفضون تمرير قانون إعفائهم من التجنيد

تصاعدت أزمة التجنيد داخل الائتلاف الحاكم في (إسرائيل)، بعد توجيه الزعيم الروحي لحزب “ديغل هتوراه” الحريدي دوف لاندو أعضاء الحزب بعدم التعاون في تمرير مشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع في الحزب قوله إنه “لا توجد ثقة في نتنياهو”، في ظل الخلافات المتزايدة بشأن صيغة القانون ومستقبل الائتلاف الحكومي.

وبحسب القناة، فإن موقف الأحزاب الحريدية قد يؤدي إلى تجميد مشروع القانون، وربما الدفع نحو حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأشارت إلى أن تقليص مدة الحملة الانتخابية يتعارض مع رغبة نتنياهو، الذي يواجه تراجعاً في شعبيته وسط أزمات سياسية وأمنية متصاعدة.

وقال مصدر في الائتلاف الحكومي إن استمرار الحرب مع لبنان، إلى جانب الاتفاق المحتمل مع إيران، يشكلان “ضربة انتخابية” للحكومة الحالية.

وكان سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس قد أكد أن الائتلاف مصمم على تمرير مشروع القانون رغم المعارضة داخل حزب “الليكود”.

وأضاف أن القانون يهدف إلى زيادة أعداد المجندين من الحريديم، بالتوازي مع تمديد مدة الخدمة العسكرية إلى 36 شهراً.

كما أعرب فوكس عن ثقته بإمكانية تمرير القانون، مشيراً إلى نجاح الحكومة سابقاً في تمرير مشاريع قوانين “معقدة”، بينها قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست، في مؤشر على عمق الأزمة السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية.