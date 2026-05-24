الدائرة الإعلامية للقافلة البرية: انقطاع الاتصال بجزء من القافلة بعد تقدمه عبر بوابة "5+5" الليبية

قال يوسف عزيز، من الدائرة الإعلامية للقافلة البرية الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، إن الاتصال انقطع بجزء من القافلة بعد تقدمه عبر بوابة "5+5" الليبية، وسط حالة من القلق والترقب بشأن سلامة المشاركين.

وأوضح عزيز لسند أن القافلة تتواجد حالياً على بعد نحو 500 متر من البوابة، مشيراً إلى أن مجموعة من المشاركين تقدمت عبرها قبل أن ينقطع الاتصال بهم بشكل كامل بعد نحو ربع ساعة من عبورهم.

وأضاف أن محاولات التواصل مع المجموعة المفقود الاتصال بها ما تزال مستمرة منذ قرابة ساعة، دون التمكن من الحصول على أي معلومات جديدة حتى اللحظة.

وأكد أن بقية المشاركين لا يستطيعون التقدم في الوقت الحالي، في ظل أولوية التأكد من سلامة المجموعة التي انقطع الاتصال بها، داعياً إلى تسليط الضوء الإعلامي على ما يجري ومتابعة تطورات وضع القافلة.