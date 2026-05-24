طبيب جزائري في القافلة الإغاثية العالمية: قررنا مواصلة المسير نحو غزة بعد أسبوع من الانتظار في ليبيا

أكد د. مراد كدير، الطبيب الجزائري وعضو الفريق الطبي في القافلة الإغاثية العالمية، أن القافلة قررت استكمال مسيرها ومواصلة الجهود للوصول إلى قطاع غزة، بعد أسبوع كامل من التخييم ومحاولات التواصل مع الهلال الأحمر الليبي والجهات المعنية من أجل استكمال إجراءات المرور.

وأوضح كدير ل"الرسالة نت" أن وفدين من القافلة عقدا لقاءات مع الهلال الأحمر الليبي، الذي أبدى – بحسب وصفه – “استعداداً كاملاً لتسلّم القافلة والمساعدات”، إلا أن العقبات تمثلت في الرفض القاطع لعبور الشخصيات والأطقم الطبية من مختلف الجنسيات، باستثناء الليبيين.

وأشار إلى أن القافلة أبدت “مرونة كاملة” في التعامل مع مختلف الملاحظات والإجراءات، مثمناً في الوقت ذاته “حسن الاستقبال والتعاون الجيد” الذي أبداه المسؤولون والأهالي في شرق ليبيا طوال فترة التخييم والانتظار.

وأضاف أن الناشطين وأعضاء القافلة قرروا عدم التوقف عند نقطة التخييم، واتخذوا قراراً بمواصلة التحرك وبذل كل الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى غزة وتحقيق الغاية الإنسانية التي انطلقت من أجلها القافلة، والمتمثلة في إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى سكان القطاع المحاصر.