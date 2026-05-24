تراجع شعبية الساعات الذكية: الحماس الأول يتلاشى والمستخدمون يعيدون النظر

الساعات الذكية، التي كانت قبل عدة سنوات علامة على التقدم والرفاهية، بدأت تفقد جاذبيتها بين المستخدمين حول العالم. أجهزة مثل آبل ووتش وسامسونغ غلاكسي ووتش لاقت رواجًا كبيرًا عند إطلاقها، حيث وعدت المستخدمين بتحسين صحتهم، متابعة نشاطاتهم اليومية، البقاء على اتصال دائم، وزيادة الإنتاجية. ومع ذلك، كشف تقرير حديث أن غالبية المستخدمين توقفوا عن ارتداء هذه الأجهزة بعد فترة قصيرة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل سوق الساعات الذكية.

ويرجع خبراء الظاهرة إلى ما يسمى بـ”إرهاق الأجهزة القابلة للارتداء”، وهو شعور النفور من الاستخدام اليومي بسبب عوامل نفسية وسلوكية أكثر من التقنية نفسها. البطارية تعد أبرز التحديات؛ فمعظم الساعات تحتاج إلى شحن يومي أو كل يومين، ما يفرض على المستخدمين التزامًا متواصلًا ويقلل من سهولة الاستخدام.

كما أصبحت الإشعارات الكثيرة عبئًا على المستخدمين، حيث تتحول الساعة إلى نسخة مصغرة من الهاتف الذكي، مسببة تشتت الانتباه وزيادة الشعور بالإرهاق الرقمي. الدراسات أوضحت أن كثيرين يستخدمون الساعة لمتابعة الوقت أو قراءة الإشعارات فقط، وهي وظائف يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف الذكي دون الحاجة للجهاز القابل للارتداء.

نتيجة لذلك، يشهد السوق تحولًا تدريجيًا نحو أجهزة أقل إزعاجًا، تتميز ببطاريات أطول وتنبيهات أقل، مثل الخواتم الذكية وأساور التتبع الصحية، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يريدون الاستفادة من التقنية دون التعقيدات المرتبطة بالساعات التقليدية. هذا التحول يعكس تغير توقعات المستخدمين، حيث لم تعد الساعات الذكية مجرد رفاهية، بل أداة يجب أن تكون عملية ومريحة للحياة اليومية.