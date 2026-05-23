بزشكيان: نتعامل بحذر مع المفاوضات ونتمسك بحقوق شعبنا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تتعامل مع مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة بـ”دقة وحذر”، مشددًا على أن الشعب الإيراني “لا يثق بواشنطن بسبب انتهاكاتها المتكررة للعهود”، وذلك خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران.

وقال بزشكيان إن إيران تسعى للحصول على “الحقوق القانونية لشعبها”، معتبرًا أن التجارب السابقة في التفاوض مع الولايات المتحدة فرضت على طهران اعتماد مقاربة أكثر حذرًا في أي محادثات مستقبلية.

وأضاف أن بلاده تخوض مسار التفاوض بالاعتماد على “علاقاتها الأخوية” مع دول صديقة، من بينها باكستان، بهدف تأمين مصالح الشعب الإيراني وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة وكالة فارس عن مصادر مطلعة قولها إنه “رغم حل بعض الخلافات، لا يمكن القول إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكًا بسبب السلوك المتناقض لواشنطن”، في إشارة إلى استمرار التباينات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات العالقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية، وسط حالة من الحذر المتبادل بين طهران وواشنطن بشأن فرص الوصول إلى تفاهم جديد.

من جهته، أكد الجيش الإيراني استعداده لمواجهة “أي تهديد أو اعتداء من جانب العدو بشكل صارم وشامل”، في رسالة تعكس استمرار التوتر الأمني والسياسي في المنطقة بالتزامن مع المسار التفاوضي.