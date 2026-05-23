فكرة جنونية على طاولة الفيفا تطرق أبواب كأس العالم 2030

تتحرك كرة القدم العالمية نحو مرحلة جديدة من الجدل التنظيمي، حيث عاد مقترح توسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبًا ليطفو مجددًا على سطح النقاش داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تطور يعكس اتساع دائرة التفكير في مستقبل البطولة الأكثر متابعة على الكوكب.

وبحسب صحيفة AS، فإن الفكرة التي وُلدت أولًا من مقترح لاتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول”، لم تعد مجرد طرح عابر، بل تحولت إلى ملف مطروح للنقاش داخل بعض دوائر القرار في FIFA، وسط دعم متزايد من أطراف ترى أن كأس العالم يجب أن تتجه نحو نموذج أكثر شمولًا واتساعًا.

ويأتي هذا التحول في لحظة حساسة، إذ لم تنطلق بعد أول نسخة موسعة من 48 منتخبًا في مونديال 2026، ما يجعل النقاش حول التوسعة الجديدة خطوة استباقية تعكس تسارعًا لافتًا في إعادة رسم شكل البطولة.

شمولية أكبر وفلسفة جديدة تقودها FIFA

تؤكد الصحيفة في تقريرها أن هذا التوجه يجد صدى داخل الرؤية العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم بقيادة رئيسه جياني إنفانتينو الذي يطرح باستمرار فكرة أن كأس العالم ليست حكرًا على القوى التقليدية، بل منصة عالمية يجب أن تتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الدول.

وتستند هذه الفلسفة إلى التحول التدريجي في خريطة المنتخبات الصاعدة، مع اقتراب منتخبات مثل الأردن وأوزبكستان والرأس الأخضر وكوراساو من المشاركة في مونديال 2026، وهو ما يُقرأ داخل فيفا كدليل على اتساع قاعدة المنافسة عالميًا.



وفي هذا السياق، تبدو فكرة الـ64 منتخبًا امتدادًا طبيعيًا لرغبة في تحويل البطولة إلى مساحة أكثر “انفتاحًا”، حتى وإن كان ذلك على حساب بعض التوازنات التقليدية في جودة المنافسة.

مونديال 2030 .. نسخة المئوية بين الطموح والجدل

وتحمل نسخة 2030 طابعًا استثنائيًا كونها تحتفل بمرور 100 عام على انطلاق أول مونديال في التاريخ، حيث تتقاسم الاستضافة كل من إسبانيا والمغرب والبرتغال، إلى جانب مباريات رمزية في الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي، في صيغة غير مسبوقة جغرافيًا وتنظيميًا.

لكن هذا الطموح الكبير يصطدم بتحديات عملية واضحة، أبرزها البنية التحتية وضغط الروزنامة الدولية، إضافة إلى جدل متجدد داخل إسبانيا حول جاهزية بعض المدن المستضيفة.

ورغم أن الهيكل الرسمي للبطولة ما يزال قائمًا على 48 منتخبًا، فإن التقرير يشير إلى أن فيفا لم يدخل بعد مرحلة الحسم النهائي في تفاصيل التنظيم، ما يجعل الباب مفتوحًا أمام تعديلات قد تعيد صياغة شكل البطولة بالكامل.



وترى صحيفة “آس” أن ما كان يُنظر إليه قبل سنوات كفكرة مبالغ فيها أو غير قابلة للتطبيق، بات اليوم جزءًا من نقاش واقعي داخل مكاتب القرار، في إشارة واضحة إلى أن كأس العالم المقبلة قد لا تكون فقط احتفالًا بالمئوية، بل نقطة تحول في تاريخ البطولة نفسها.