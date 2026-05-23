تجمع الحجاج وانتقال الأمراض: كيف تتجنب المخاطر؟

مع كل موسم حج، يواجه ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم تحديات صحية كبيرة نتيجة الازدحام الشديد والتجمع في مساحات محدودة لفترات طويلة، ما يجعل انتقال الأمراض المعدية أمرًا سهلًا وسريعًا بين الأفراد. وتشير الدراسات والتقارير الصحية إلى أن أكثر المشكلات الصحية شيوعًا خلال موسم الحج هي أمراض الجهاز التنفسي، التي تشمل الإنفلونزا، نزلات البرد، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب البلعوم، السل، والسعال الديكي. وتعد هذه الأمراض مصدر قلق كبير خصوصًا لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث يمكن أن تتطور لديهم المضاعفات إلى التهاب رئوي حاد أو مضاعفات أخرى تهدد حياتهم.

ويأتي فيروس الراينوفيروس في مقدمة مسببات نزلات البرد، بينما تتصدر فيروسات الإنفلونزا قائمة المخاطر بين الحجاج، ويليها فيروسات كورونا وغيرها من الأمراض الفيروسية المعدية. ويزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض عوامل متعددة، منها الإجهاد البدني الناتج عن المشي الطويل تحت أشعة الشمس الحارقة، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، والتعرض للحرارة المرتفعة لفترات طويلة، وضعف المناعة لدى بعض الأفراد.

بالإضافة إلى ذلك، تزداد حالات العدوى المعوية خلال موسم الحج، والتي غالبًا ما تكون نتيجة استهلاك مياه أو أطعمة ملوثة أو غير مطهية جيدًا. وتشمل الأعراض الشائعة لهذه الحالات الإسهال، الغثيان، القيء، وآلام البطن، ويمكن أن تتطور عند بعض الحالات إلى الجفاف الحاد، ما يستدعي التدخل الطبي السريع لتجنب المضاعفات الخطيرة.

من أجل الوقاية من هذه الأمراض، توصي السلطات الصحية المتخصصة بعدد من الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء السفر، منها: الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كوفيد‑19 قبل التوجه إلى المملكة، الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام وتعقيمها، ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وتجنب الاحتكاك المباشر مع الأشخاص المرضى أو الذين تظهر عليهم أعراض عدوى تنفسية. كما يُنصح الحجاج بشرب مياه نظيفة وآمنة، وتناول أطعمة مطهية جيدًا، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة أو المشكوك في نظافتها.

إضافة إلى ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة تجنب الإجهاد البدني المفرط والتعرض الطويل للشمس، ومراقبة الأعراض الصحية بشكل دوري، مع الالتزام بتعليمات فرق الصحة والسلامة المتواجدة في مواقع الحج. ويؤكد التقرير على أن هذه الإجراءات لا تحمي الفرد فقط، بل تساهم أيضًا في الحد من انتشار الأمراض بين الحشود القادمة من مختلف دول العالم، ما يقلل من المخاطر الصحية على مستوى المجتمع الدولي.

وبهذا، يظهر جليًا أن موسم الحج يحمل في طياته تحديات صحية كبيرة، تتطلب الوعي الكامل من الحجاج وإعدادًا صحيًا مسبقًا، لضمان موسم حج آمن وسليم، والحفاظ على سلامة كل المشاركين. الصحة الوقائية والإجراءات الاحترازية تبقى الركيزة الأساسية لتجنب تفشي الأمراض المعدية وضمان تجربة آمنة ومطمئنة للحجاج من جميع الأعمار.