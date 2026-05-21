إصابات خطيرة بصفوف الاحتلال إثر هجوم مسيّر جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، إصابة سبعة عسكريين بينهم ضابطان، بعد انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان إن مجندة أُصيبت بجروح خطيرة، فيما تعرض ضابطان ميدانيان وجنديان لإصابات متوسطة، نتيجة سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في منطقة العمليات جنوب لبنان.

وأضاف أن ضابطاً آخر وجنديين أصيبوا بجروح طفيفة، مشيراً إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان الجيش (الإسرائيلي) قد أعلن في وقت سابق إصابة ثلاثة عسكريين بينهم قائد لواء، بعد استهداف قوة عسكرية بطائرة مسيّرة في الجنوب اللبناني.

وذكرت هيئة البث (الإسرائيلية) أن قائد اللواء المدرع 401 العقيد مائير بيدرمان كان بين المصابين، وأن حالته وُصفت بالخطيرة.