إيران تدرس الطرح الأمريكي وترامب يترقب رد طهران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تسلمت مؤخراً مواقف ومقترحات أمريكية تتعلق بالاتفاق الجاري بحثه بين الجانبين، مؤكداً أن الجهات المختصة تعمل حالياً على دراستها وتقييمها.

وأوضح بقائي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن باكستان واصلت دورها في نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى أن الاتصالات بين الطرفين استندت إلى المبادرة الإيرانية الأصلية المؤلفة من 14 بنداً.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن أولويات طهران في هذه المرحلة تتمثل في وقف الحرب وخفض التوتر في مختلف الساحات، لافتة إلى أن التحركات الدبلوماسية الإيرانية تأتي في إطار احتواء التصعيد ومنع توسع المواجهة في المنطقة.

وأضافت أن إيران ما تزال تتعامل مع المفاوضات “بحسن نية”، داعية الولايات المتحدة إلى إثبات جديتها خلال المرحلة المقبلة، ومحذّرة من أن الإصرار على ما وصفته بـ”الشروط المبالغ بها” قد يؤدي إلى تعثر المسار الدبلوماسي.

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن واشنطن مستعدة لتنفيذ هجمات إضافية ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن الإدارة الأمريكية قد تمنح الدبلوماسية بضعة أيام إضافية بانتظار “الرد المناسب” من طهران.

وخلال تصريحات للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية، أكد ترامب أنه يفضل تجنب الحرب إذا كان بالإمكان تحقيق ذلك عبر التفاوض، مضيفاً أن الهدف هو منع التصعيد والحفاظ على الأرواح.

ونقلت شبكة “سي بي إس نيوز” عنه قوله إن الوضع وصل إلى “مرحلة حاسمة”، وقد يتجه سريعاً نحو مزيد من التوتر إذا لم تُحسم المفاوضات.