تسجيل 125 ألف إصابة بالأمراض الجلدية في غزة خلال خمسة أشهر

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة بالتهابات وأمراض جلدية مرتبطة بالقوارض والطفيليات في قطاع غزة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وقالت الوكالة، في منشور عبر منصة “إكس”، إن انتشار القوارض والطفيليات في القطاع يشهد تصاعداً خطيراً، ما أدى إلى تفشي واسع للأمراض الجلدية بين السكان، وسط تدهور متواصل في الأوضاع الصحية والبيئية.

وأضافت أن الطواقم الطبية التابعة لها تعالج نحو 400 حالة يومياً، مشيرة إلى أن قدرتها على تقديم خدمات أوسع ما تزال مرتبطة بتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت “أونروا” أن عدد الإصابات المسجلة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2026 تجاوز 125 ألف حالة، داعية إلى إدخال الإمدادات الطبية والإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل وعلى نطاق واسع.

ويأتي ذلك في ظل الانهيار الكبير الذي طال البنية التحتية الصحية والخدمات الأساسية، نتيجة الحرب المستمرة وما خلّفته من دمار واسع في شبكات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي ساهم في تفشي القوارض وتدهور الظروف الصحية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة مرتبطة بالقوارض والطفيليات بين النازحين منذ بداية العام، محذّرة من تفاقم الأزمة الصحية في ظل النقص الحاد في الإمدادات الطبية.

وتشير تقديرات أممية إلى أن القطاع الصحي في غزة تكبّد خسائر تُقدّر بنحو 1.4 مليار دولار، فيما تعرض أكثر من 1800 مرفق صحي للتدمير أو الأضرار، بينها مستشفيات ومراكز رعاية وعيادات ومختبرات وصيدليات.