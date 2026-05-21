شهداء وجرحى بقصف وإطلاق نار إسرائيلي شمالي وجنوبي قطاع غزة

استشهد مواطنان، أحدهما طفل، وأصيب عدد آخر من المواطنين، صباح الخميس، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط تصاعد عمليات القصف والنسف في شمالي القطاع وجنوبه.

وأفاد مراسلنا باستشهاد الطفل جود طلعت دويك (13 عامًا)، وإصابة عدد من المواطنين، إثر إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع “كواد كوبتر” قنبلة على تجمع للمواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي بلدة جباليا شمال القطاع، أُصيب مواطن جرّاء إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة قرب مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد.

وفي جنوب القطاع، استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثماني شهيدين من سائقي الشاحنات، بعد أيام من تعرضهما لإطلاق نار إسرائيلي في منطقة مواصي رفح.

وفي مدينة غزة، نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرقي المدينة، بينما شهدت المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس عمليات نسف ضخمة ترافقت مع قصف مدفعي مكثف استهدف أطراف المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار واستهداف المواطنين في مختلف المناطق.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 881 شهيدًا و2621 مصابًا، إضافة إلى انتشال 776 جثمانًا من تحت الأنقاض وفي مناطق متفرقة من القطاع.